В Мексике убили еще одного главу городской администрации

По данным портала Excelsior, Карлос Андраде Маганья был застрелен неизвестными на границе штата Халиско , где распложен этот населенный пункт.

Маганья возвращался на автомобиле с церемонии прощания с покойным, когда на него было совершено нападение.

Несколько дней назад в штате Пуэбла был убит мэр города Тланепантла Хосе Эфраин Гарсия. В 2017 году был застрелен мэр города Парачо в Мичоакане по имени Сталин Санчес Гонсалес. Ранее был убит глава администрации Уэуэтлана в штате Пуэбла Хосе Сантамария Савала.