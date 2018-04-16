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Модель из Владивостока стала гостем месяца глянцевого журнала в Нью-Йорке
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Модель из Владивостока стала гостем месяца глянцевого журнала в Нью-Йорке 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Модель из Владивостока Ксения Очередько снова привлекла внимание американских деятелей шоу-бизнеса, сообщает PRIMPRESS.
На сей раз выпускница ДВФУ стала центральным персонажем апрельского выпуска нью-йорского глянцевого журнала International face, посвященного интересным людям со всего мира и заодно рассказывающего об их родных местах. Так, в свежем номере издания больше десятка страниц уделено самой Ксении, отдельный разворот знакомит читателей с Владивостоком.
Правда, немного удивляет подбор фотографий города: здесь дважды с разных ракурсов представлен Золотой мост, есть снимок знаменитого Железнодорожного вокзала, но также добавлено фото московского Кремля. О городе сообщаются основные географические данные, есть упоминание саммита АТЭС. Главным источником впечатлений во Владивостоке названы музеи и церкви. В качестве примера назван православный Храм скорбящей Богоматери, якобы построенный в 1908 и посвященный погибшим в российско-японской войне. Имеется в виду, скорее всего, посвященная им церковь-школа в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», возведенная в 1907 году по улицы Манжурской (ныне ул. Махалина).
«Моя мечта — найти в жизни баланс между карьерой и семьей, между работой и свободным временем, между коммерческим успехом и духовным развитием», — приводит издание слова Ксении.
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