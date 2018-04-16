Иностранец попытался вывезти антиквариат из Приморья 

Таможенники в аэропорту Владивостока задержали крупную партию культурных ценностей, которые хотели вывезти из страны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ДВТУ. Общая стоимость антиквариата превысила 130 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в аэропорту Владивостока у гражданина КНР, вылетающего в Харбин, были обнаружены четыре коробки с антиквариатом. Большинство задержанных предметов были созданы более 100 лет назад.
Во время опроса иностранец сказал таможенникам, что много лет занимается перепродажей культурных ценностей и был осведомлен о порядке их вывоза из России.
В результате в отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере.