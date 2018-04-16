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Иностранец попытался вывезти антиквариат из Приморья
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Иностранец попытался вывезти антиквариат из Приморья 

Primpress 45 минут назад
Фото: Primpress
Таможенники в аэропорту Владивостока задержали крупную партию культурных ценностей, которые хотели вывезти из страны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ДВТУ. Общая стоимость антиквариата превысила 130 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в аэропорту Владивостока у гражданина КНР, вылетающего в Харбин, были обнаружены четыре коробки с антиквариатом. Большинство задержанных предметов были созданы более 100 лет назад.
Во время опроса иностранец сказал таможенникам, что много лет занимается перепродажей культурных ценностей и был осведомлен о порядке их вывоза из России.
В результате в отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере.
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