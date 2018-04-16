Иностранец попытался вывезти антиквариат из Приморья

Таможенники в аэропорту Владивостока задержали крупную партию культурных ценностей, которые хотели вывезти из страны, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ДВТУ. Общая стоимость антиквариата превысила 130 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в аэропорту Владивостока у гражданина КНР , вылетающего в Харбин , были обнаружены четыре коробки с антиквариатом. Большинство задержанных предметов были созданы более 100 лет назад.

Во время опроса иностранец сказал таможенникам, что много лет занимается перепродажей культурных ценностей и был осведомлен о порядке их вывоза из России

В результате в отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело за контрабанду культурных ценностей в крупном размере.