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Минстрой сможет увольнять руководителей региональных жилинспекций
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Минстрой сможет увольнять руководителей региональных жилинспекций 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Замглавы Минстроя, главный жилищный инспектор России сможет вносить на рассмотрение руководителей регионов представления о снятии с должности глав государственных жилищных инспекций, плохо выполняющих свои обязанности, сообщил РИА Недвижимость глава ведомства Михаил Мень.
Эта норма закреплена в федеральном законе 59-ФЗ, опубликованном на сайте правительства РФ и вступившем в силу на минувшей неделе, отметил он.
"Усиление контроля жилинспекций — это закономерный этап повышения эффективности работы жилищных инспекций. Напомню, в мы ввели принцип «двух ключей» при назначении жилищных инспекторов, когда их кандидатуры предлагаются главами региона и согласовываются главным государственным жилищным инспектором, после чего окончательное решение принимается министром. Теперь заработала аналогичная норма и в отношении увольнения. Если раньше такое решение принималось регионом самостоятельно, то теперь у нас появляются полномочия инициировать увольнение неэффективных инспекторов", — подчеркнул министр.
В свою очередь главный государственный жилищный инспектор, замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис обратил внимание на то, что вместе с ужесточением контроля Минстрой также изменил целевые показатели и индикаторы работы жилинспекций, на основе которых каждые полгода составляется их рейтинг.
"В первую очередь уточнены размеры показателей. Теперь высшей планкой по ряду показателей становится исполнение 99%, а не 85%, как было раньше", — сказал он.
В частности, сообщил замминистра, важно, сколько проверок провела жилинспекция в установленные сроки, сколько предписаний инспекции исполнено в установленный срок, и как ведется работа по неисполненным предписаниям.
Он отметил, что первые решения об увольнении руководителей региональных жилищных инспекций могут быть приняты по итогам ближайшего рейтинга жилинспекций.
Чибис также добавил, что в системе KPI для госжилинспекций появились новые показатели — доля предостережений, по которым поступила информация об исполнении, и доля обращений, в результате рассмотрения которых прокуратурой выданы представления в адрес ГЖИ. «Благодаря новым показателям деятельность органов государственного жилищного надзора станет более прозрачной и контролируемой», — резюмировал он.
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