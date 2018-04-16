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Абрамович может попасть под санкции властей Великобритании
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Абрамович может попасть под санкции властей Великобритании 

Советский спорт 51 минуту назад
Об этом сообщает The Times с ссылкой на окружение премьер-министра.
Согласно источнику, специальные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.
В январе этого года власти получили право на доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. В случае, если российские бизнесмены не станут раскрывать происхождение капитала, на их имущество может быть наложен арест.
Напомним, Роман Абрамович является владельцем лондонского клуба с 2003 года.
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