Абрамович может попасть под санкции властей Великобритании

Об этом сообщает The Times с ссылкой на окружение премьер-министра.

Согласно источнику, специальные меры против Абрамовича и других российских бизнесменов находятся в разработке.

В январе этого года власти получили право на доступ к информации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости и активов. В случае, если российские бизнесмены не станут раскрывать происхождение капитала, на их имущество может быть наложен арест.

Напомним, Роман Абрамович является владельцем лондонского клуба с 2003 года.