Мэй попросит парламент провести экстренные дебаты по Сирии

"Премьер-министр в понедельник (16 апреля) попросит спикера провести экстренные дебаты для того, чтобы дать палате расширенную возможность обсудить военную операцию. Дебаты станут дополнением к (намеченному на понедельник) выступлению премьера с ее собственным заявлением", — сообщили в канцелярии.

Ранее британская парламентская оппозиция выразила негодование в связи с тем, что Великобритания присоединилась к ударам США Франции по Сирии без санкции парламента, а «теневой» министр обороны Ниа Гриффит заявила, что парламентарии потребуют от правительства представить стратегию действий в отношении Сирии.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, при том что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Четыре британских истребителя Tornado нанесли удар по бывшей ракетной базе в 15 километрах от Хомса. Об ущербе и о том, что на самом деле находилось на объекте, не сообщается. Западные страны заявили, что наносили удары по объектам, задействованным в хранении или производстве химического оружия. Во время вылета каждый британский самолет был оснащен крылатой ракетой Storm Shadow радиусом действия в 300 миль. Такие ракеты программируются для наведения на цель с использованием координат GPS и считаются высокоточным оружием.

Британское участие в операции было фактически вспомогательным.

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