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Эксперт: Трамп блефует в духе своей бизнес-психологии
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Эксперт: Трамп блефует в духе своей бизнес-психологии 

Газета.Ru 54 минуты назад
Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов прокомментировал заявления Трампа, передает НСН.
"Он в духе своей бизнес-психологии блефует. Он поднимает ставки в расчете, что собеседник дрогнет.
Но это опасный блеф. Одно дело, когда он привык это делать на переговорах по real estate, всю жизнь в области торговли недвижимостью.
А здесь другой мир, здесь политика, а не бизнес. Но тем не менее это его традиционная тактика.
На такие вещи, особенно угрозы, которые прозвучали, невозможно отвечать ничем, кроме как ответной угрозой", — заметил он.
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