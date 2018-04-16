Роскосмос рассказал о затратах на новые ракеты «Ангара» 

Создание первой ракеты-носителя «Ангара А5» обошлось в 3,4 миллиарда рублей, а в общей сложности в проект уже вложены более 110 миллиардов, сообщил в интервью газете «Известия» глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.
«По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения «Ангары», который был бы нужен. Не могу не упомянуть, что в «Ангару» уже вложено в общей сложности больше 110 миллиардов рублей. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша — это не вызывает сомнений», — сказал он.
По словам Коптева, первая «Ангара А5» обошлась бюджету в 3,4 миллиарда. Основные технические решения и для легкого, и для тяжелого варианта ракеты уже разработаны, и вся инфраструктура подготовки и осуществления пуска функционирует.
«Есть ряд вопросов по совершенствованию «Ангары». Необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза. При этом идея формирования перспективной орбитальной группировки ориентирована именно на использование «Ангары», — уточнил он.
Коптев добавил, что с точки зрения «Роскосмоса» новая ракета будет использоваться еще и в связи с ограничениями на использование «Протонов» на Байконуре.
«В свое время Россия взяла на себя обязательство вывести из эксплуатации ракеты с высокотоксичным топливом после 2020 года. Поэтому возникает логичный вопрос: если не «Ангара», то что?» — заключил глава научно-технического совета «Роскосмоса».
По материалам: ria.ru