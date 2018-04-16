Роскосмос рассказал о затратах на новые ракеты «Ангара»

«По ряду причин мы, к сожалению, не наблюдаем того темпа внедрения «Ангары», который был бы нужен. Не могу не упомянуть, что в «Ангару» уже вложено в общей сложности больше 110 миллиардов рублей. Но у нового семейства носителей есть своя четко определенная ниша — это не вызывает сомнений», — сказал он.

По словам Коптева, первая «Ангара А5» обошлась бюджету в 3,4 миллиарда. Основные технические решения и для легкого, и для тяжелого варианта ракеты уже разработаны, и вся инфраструктура подготовки и осуществления пуска функционирует.

«Есть ряд вопросов по совершенствованию «Ангары». Необходимо дотянуть ее до требований технического задания, прежде всего с точки зрения массы полезного груза. При этом идея формирования перспективной орбитальной группировки ориентирована именно на использование «Ангары», — уточнил он.

Коптев добавил, что с точки зрения «Роскосмоса» новая ракета будет использоваться еще и в связи с ограничениями на использование «Протонов» на Байконуре