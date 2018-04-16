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Макрон заявил, что верит в суверенную Европу
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Макрон заявил, что верит в суверенную Европу 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 16 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в суверенную Европу которая несет миру свои ценности.
"Я верю в суверенную Европу. Я верю в суверенитет нашей страны в тех вопросах, которые зависят от нее: в вопросах миграции, безопасности… Но я верю в европейский суверенитет. Я считаю, что от него должно исходить европейское пробуждение", — сказал французский лидер в интервью трем французским СМИ, транслировавшемся в прямом эфире телеканалом BFMTV.
Французский лидер заявил, что «принимает Европу такой, какая она есть», и что в ней набирают рост «крайности, популизм и люди, которые ставят под сомнение правовое государство».
"Суверенная Европа — Европа, которая защищает. От больших рисков, от больших трансформаций: будь то информационный риск или налоговой. Это Европа, которая несет амбиции нашего континента и позволяет нести наши ценности", — добавил президент.
Он добавил, что намерен «двигаться вперед с теми, кто хочет двигаться вперед, а те, кто не последуют за нами, должны согласиться быть на задворках этой Европы».
"Мы не можем отказаться от наших принципов или амбиций для тех, кто ставит себя на край истории. Сейчас решается судьба Европы, и моя ответственность — от имени Франции нести это устремление", — подчеркнул Макрон.
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