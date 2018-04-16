На востоке Китая планируется строительство центра по изучению и разведению больших панд

Ханчжоу , 15 апреля / Синьхуа / — Строительство центра государственного уровня по изучению и разведению больших панд планируется в городе Ханчжоу на востоке Китая . Об этом говорится в сообщении Ханчжоуского сафари-парка.

Вчера парк подписал соглашение с Китайским центром по защите и изучению больших панд по проекту разведения панд.

Строительство центра на площади около 6 гектар запланировано в этом году, и завершится оно к 2020 году.

В настоящее время в Ханчжоу содержится четыре панды: две в зоопарке и две в сафари-парке. По проекту, ожидается, что к 2020 году в Ханчжоу привезут еще 20 панд. —0—