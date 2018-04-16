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На востоке Китая планируется строительство центра по изучению и разведению больших панд
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На востоке Китая планируется строительство центра по изучению и разведению больших панд 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханчжоу, 15 апреля /Синьхуа/ — Строительство центра государственного уровня по изучению и разведению больших панд планируется в городе Ханчжоу на востоке Китая. Об этом говорится в сообщении Ханчжоуского сафари-парка.
Вчера парк подписал соглашение с Китайским центром по защите и изучению больших панд по проекту разведения панд.
Строительство центра на площади около 6 гектар запланировано в этом году, и завершится оно к 2020 году.
В настоящее время в Ханчжоу содержится четыре панды: две в зоопарке и две в сафари-парке. По проекту, ожидается, что к 2020 году в Ханчжоу привезут еще 20 панд. —0—
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