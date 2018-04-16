На должность главы Калининграда отобрали трех кандидатур 

КАЛИНИНГРАД, 16 апреля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия в понедельник определила три кандидатуры на должность главы Калининграда. Их отобрали из числа десяти претендентов на высший муниципальный пост, заявившихся на участие в открытом конкурсе и представивших членам комиссии свои программы развития города, сообщили ТАСС в городском совете депутатов Калининграда.
Должность главы Калининграда, избираемого депутатами городского Совета, стала вакантной 21 марта — в тот день парламентарии приняли досрочную отставку Александра Ярошука по его заявлению по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
"Конкурсный отбор по итогам голосования прошли депутат Государственной думы VII созыва Алексей Силанов [ранее трудился в горадминистрации, а с 2012 года занимал должность заместителя председателя правительства Калининградской области], а также председатель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев, и директор ООО «Партнерская группа „Перспектива“ Елена Нилова», — сообщил журналистам по завершении заседания комиссии председатель горсовета Андрей Кропоткин.
По его словам, члены комиссии, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата на пост главы Калининграда, «учитывали его опыт, знания и любовь к городу».
Имя нового главы Калининграда станет известно в среду, 18 апреля. В этот день состоится заседание городского Совета, на котором депутаты выберут нового главу городского округа «Город Калининград» тайным голосованием из этих трех кандидатур, прошедших конкурсный отбор.