На должность главы Калининграда отобрали трех кандидатур

КАЛИНИНГРАД , 16 апреля. / ТАСС /. Конкурсная комиссия в понедельник определила три кандидатуры на должность главы Калининграда. Их отобрали из числа десяти претендентов на высший муниципальный пост, заявившихся на участие в открытом конкурсе и представивших членам комиссии свои программы развития города, сообщили ТАСС в городском совете депутатов Калининграда.

Должность главы Калининграда, избираемого депутатами городского Совета, стала вакантной 21 марта — в тот день парламентарии приняли досрочную отставку Александра Ярошука по его заявлению по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

По его словам, члены комиссии, делая свой выбор в пользу того или иного кандидата на пост главы Калининграда, «учитывали его опыт, знания и любовь к городу».

Имя нового главы Калининграда станет известно в среду, 18 апреля. В этот день состоится заседание городского Совета, на котором депутаты выберут нового главу городского округа «Город Калининград» тайным голосованием из этих трех кандидатур, прошедших конкурсный отбор.