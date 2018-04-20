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Губернатор Антон Алиханов пообещал помощь новому главе Калининграда
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Губернатор Антон Алиханов пообещал помощь новому главе Калининграда 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Антон Алиханов пообещал помощь со стороны правительства области новоизбранному главе Калининграда Алексею Силанову в решении проблем города и достижении новых результатов. Об этом глава региона заявил на торжественной церемонии вступления Силанова в должность главы города, которая прошла в пятницу в Доме искусств.
Депутат Государственной думы VII созыва 57-летний Алексей Силанов избран на должность главы Калининграда 18 апреля. В результате тайного голосования на заседании городского совета депутатов 26 из 27 парламентариев поддержали кандидатуру Силанова, лишь один был против. На высшем муниципальном посту Силанов сменил Александра Ярошука, который занимал его в течение более 10 лет, и 21 марта 2018 года подал в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
"Помощь будет…Мы понимаем, что без помощи, без слаженной работы и мэрии, и правительства региона результатов, на которые рассчитываем, не добиться", — сказал Алиханов, добавив, что «вместе будем делать наш город красивее, заметным не только на карте России, но и на карте Европы».
Алиханов считает, что в предстоящей «сложной и тяжелой работе» Силанову «будут помогать» опыт, знания, которые были приобретены им за время работы и в правительстве Калининградской области, и Государственной думе.
По словам Силанова, свою главную задачу в качестве главы города он видит в том, «чтобы действия власти были открытыми и прозрачными, чтобы строились они на основе нравственных принципов честности и порядочности, …чтобы общими усилиями, независимо от политических взглядов и убеждений, делали город комфортным».
Ранее, сразу после избрания мэром, Силанов отметил, что за последние 10 лет в городе очень многое сделано с точки зрения развития инфраструктуры, в социальной сфере, строительстве детских садов и школ. Но есть проблемные вопросы, которые предстоит решить: это, по его мнению, благоустройство города, развитие транспортной инфраструктуры, вопросы экологии, а также формирование современного облика Калининграда.
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