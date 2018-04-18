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Депутат Госдумы возглавил Калининград 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы VII созыва от Калининградской области Алексей Силанов стал новым мэром Калининграда. Об этом сообщает РИА «Новости».
Нового градоначальника выбрали депутаты горсовета. Соперниками Силанова в финальном этапе выступили директор ООО «Партнерская группа „Перспектива“ Елена Нилова и руководитель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев.
Счетная комиссия подчеркнула, что Нилова и Чернышев не получили ни одного голоса „за“, кандидатуру Силанова поддержали 26 депутатов, один высказался против.
Агентство указывает, что в 2016 году депутаты калининградской областной думы отменили прямые выборы мэра Калининграда. Согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.
В марте мэр Калининграда Александр Ярошук объявил о досрочном прекращении полномочий.
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