Депутат Госдумы возглавил Калининград

Нового градоначальника выбрали депутаты горсовета. Соперниками Силанова в финальном этапе выступили директор ООО «Партнерская группа „Перспектива“ Елена Нилова и руководитель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев

Счетная комиссия подчеркнула, что Нилова и Чернышев не получили ни одного голоса „за“, кандидатуру Силанова поддержали 26 депутатов, один высказался против.

Агентство указывает, что в 2016 году депутаты калининградской областной думы отменили прямые выборы мэра Калининграда. Согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.