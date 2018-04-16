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Лунный посевной календарь на 16 апреля 2018 года
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Лунный посевной календарь на 16 апреля 2018 года 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
1/2 лунный день, новолуние, Луна в Тельце (с 12:52).
Знак Тельца
В новолуние риск получения травмы повышен, поэтому желательно отказаться от любых дел, связанных с острыми, колющими инструментами или, если это невозможно, ответственно подойти к соблюдению техники безопасности (особенно при работе с электроинструментом).
Короткую передышку в садово-огородных работах можно использовать с пользой: заранее продумать размещение грядок и перепланировку цветников, обустройство аптекарского огорода); пополнить знания (Академия огородника, Школа защиты растений), проверить готовность к предстоящему сезону (техника и инвентарь, материалы, препараты и так далее). Можно заняться обустройством парника (для доращивания рассады парник — идеальное решение!), сборкой теплицы, соорудить ящик для приготовления компоста.
Впрочем, в саду даже в новолуние найдется работа: хорошая пора для вырубки и раскорчевки (если избавиться от пня нет возможности — замаскируйте его растительной композицией), прополки (осторожнее в зоне корней культурных растений!), на юге уже проводят первую стрижку газона.
Можно заняться защитой деревьев от вредителей: как можно раньше нужно обвязать стволы плодовых (а при желании и декоративных) культур защитными поясам: чтобы выбрать подходящий, узнайте особенности использования сухих, клейких и ядовитых ловушек.
Отличная пора для проведения генеральной уборки: на участке соберите и утилизируйте мусор, вынесите освободившуюся тару из хранилищ, длительно проветрите их.
Не рекомендованы посевы, посадки и пересадки (пикировка). Воздержитесь от рыхления и окучивания, прореживания всходов. Все виды формирования растений нежелательны. Отложите поливы и подкормки.
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