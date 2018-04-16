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Глава «Роспатента» рассчитывает на блокчейн в защите интеллектуальных прав
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Глава «Роспатента» рассчитывает на блокчейн в защите интеллектуальных прав 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Технологии блокчейн помогут защитить интеллектуальные права, полагает глава "Роспатента" Григорий Ивлиев.
"Мы видим, что с помощью технологий блокчейн можно защищать интеллектуальная права, что качество надёжность и скорость деятельности существенно увеличено", — сказал Ивлиев журналистам в ходе международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность блокчейн-технологии».
Он добавил, что сама технология блокчейн может быть защищена в качестве объекта интеллектуальной собственности.
"Важно, что уже сейчас на конференции практически все ведомства и все специалисты сказали, что мы можем сами защитить блокчейн технологии как объект интеллектуальной собственности", — отметил Ивлиев.
По его словам, выдано уже более ста патентов. «Но рост заявок неимоверный. Если в прошлом году мы рассмотрели 18 заявок и один патент выдали, то сейчас у нас на рассмотрении уже 285 заявок в этой сфере», — подчеркнул глава Роспатента.
Как ранее Ивлиев заявил в интервью РИА Новости, в первом российском патенте, основанном на применении технологии блокчейн, ее предлагают использовать в производстве и ритейле. Упрощенно, это технология контроля качества продукции на всех этапах — от его производства до момента реализации.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным агентством конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии».
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