Эксперты обсудят использование блокчейна в интеллектуальной собственности

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . Участники нового криптовалютного рынка, представители глобальных и региональных структур в сфере интеллектуальной собственности, главы национальных патентных ведомств и представители зарубежного бизнеса на полях международной конференции «Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии» обсудят возможности и способы использования блокчейна в сфере интеллектуальной собственности.

Конференция пройдет 16-17 апреля в Москве на площадке Центра международной торговли . Агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступит генеральным информационным агентством конференции.

Блокчейн в защиту прав

Технология блокчейн не только вызвала взрывной интерес российских и зарубежных обывателей, но и привела к развитию новых технологий и дала старт многим проектам в России

Ряд появившихся в 2017 году в России проектов построен на технологии блокчейн (blockchain) — системе организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет значительно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Как рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев в преддверии конференции, в 2018 году ведомство рассмотрит 285 заявок на патенты, связанные с блокчейном. Для сравнения, в 2017 году были рассмотрены лишь 18 заявок, из них патент получила только одна.

Одной из главных тем конференции станут перспективы, возможности и стратегии развития сферы интеллектуальной собственности на основе использования блокчейна. Участники мероприятия постараются ответить на вопросы, станет ли использование блокчейна основой преобразования мировой патентной системы в ближайшее время и как можно использовать цифровые технологии для совершенствования охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Практическое применение

Использование технологии блокчейн активно тестируется как в криптовалютной и банковской сферах, так и в области интеллектуальной собственности.

В преддверии конференции Роспатент совместно с сообществом Actum и блокчейн-платформой Apla провели хакатон по созданию умного патентного офиса. Более 100 участников из Москвы, Петербурга Казани и Ростова-на-Дону боролись за приз в 200 тысяч рублей и возможность трудоустройства в Роспатенте.

Перед участниками хакатона стояли несколько задач. Заданием со стороны Роспатента было показать применение блокчейна для регистрации разработок и изобретений и создать блокчейн-платформу для трансфера технологий.

Награждение победителей состоится на площадке конференции.