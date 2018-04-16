Блокчейн поможет защитить интеллектуальную собственность в России

По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в службе видят, что с помощью блокчейн-технологий можно защищать интеллектуальные права, поскольку их качество, надежность и скорость заметно выросли. При этом и сам блокчейн может быть защищен как объект интеллектуальной собственности, добавил он.

Ранее в интервью "Российской газете" Ивлиев рассказал, что блокчейн нужно использовать при распоряжении правами на объекты интеллектуальной собственности. «Сегодня, чтобы распорядиться правами, нужно заключить договор и зарегистрировать распоряжение исключительным правом в Роспатенте . При использовании блокчейн вы сможете зарегистрировать договор непосредственно в распределенном реестре, при этом пройдут обязательные проверки, и запись о них также будет сохранена в блокчейн», — заметил он. По словам Ивлиева, это значительно сократит время на регистрацию распоряжения правом и упростит процедуру, так как все данные уже формализованы.

Однако пока интеллектуальная собственность в стоимости российских компаний мизерна, подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин . Он напомнил, что быстрее всего капитализируются компании, связанные с интернет-технологиями. По словам главы президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, в условиях интернет-реальности монополия автора теряет свой смысл, что может привести к пересмотру законодательства в этой сфере. Однако изменения должны происходить при условии защиты интеллектуальных прав, добавляет он.

Сегодня интеллектуальная собственность в стоимости российских компаний мизерна