Ещё
Захарова обвинила в ударе по Сирии западные СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова обвинила в ударе по Сирии западные СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала авиаудар США, Францией и Великобританией по Сирии, передает НСН.
По ее словам, западная коалиция атаковала Сирию в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.
"За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности.
Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", — написала Захарова в Facebook.
Представитель российского внешнеполитеческого ведомства также призвала западные СМИ к ответственности за случившееся, так как их сообщения о химатаке в сирийском городе Дума дали уверенность Белого дому в необходимости военного ответа.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет.
Газета.Ru: последние новости
Асад призвал Запад признать потерю контроля над ситуацией в Сирии CNN предоставил снимки "успешного" удара по Сирии Создатель "Новичка" назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон выдвинул обвинение РФ155
Эксперты обрадовали россиян161
Китай бросил вызов США258
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт63
В Германии столкнулись два самолёта6
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение