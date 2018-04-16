Захарова обвинила в ударе по Сирии западные СМИ

По ее словам, западная коалиция атаковала Сирию в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.

"За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности.

Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", — написала Захарова в Facebook.

Представитель российского внешнеполитеческого ведомства также призвала западные СМИ к ответственности за случившееся, так как их сообщения о химатаке в сирийском городе Дума дали уверенность Белого дому в необходимости военного ответа.