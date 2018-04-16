В Госдуме назвали удар США и союзников по Сирии «военным преступлением»

Великобритания и По его словам, США Франция , совершив ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля, произвели «не просто акт вооруженной агрессии против суверенного государства, которое уже в течение нескольких лет ведет кровопролитную борьбу с международным терроризмом, а совершили военное преступление». Депутат также призвал международное сообщество осудить действия США и союзников без санкций Совбеза ООН

"Военное преступление совершили и тот, кто отдал приказ о нанесении ракетных ударов, и те, кто непосредственно выполняли этот преступный приказ. Эти преступные действия должно осудить все мировое сообщество", — заявил депутат.

Красов также отметил, что удар не нанес большого урона сирийской армии и что нет никаких серьезных последствий для военных сил Сирии.

Напомним, по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирийской Арабской Республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большинство из них, по данным Минобороны РФ, было нейтрализовано сирийскими ПВО.