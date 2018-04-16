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В Госдуме назвали удар США и союзников по Сирии «военным преступлением»
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В Госдуме назвали удар США и союзников по Сирии «военным преступлением» 

Газета.Ru 53 минуты назад
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал удар по Сирии «военным преступлением», передает НСН.
По его словам, США, Великобритания и Франция, совершив ракетный удар по Сирии в ночь на 14 апреля, произвели «не просто акт вооруженной агрессии против суверенного государства, которое уже в течение нескольких лет ведет кровопролитную борьбу с международным терроризмом, а совершили военное преступление». Депутат также призвал международное сообщество осудить действия США и союзников без санкций Совбеза ООН.
"Военное преступление совершили и тот, кто отдал приказ о нанесении ракетных ударов, и те, кто непосредственно выполняли этот преступный приказ. Эти преступные действия должно осудить все мировое сообщество", — заявил депутат.
Красов также отметил, что удар не нанес большого урона сирийской армии и что нет никаких серьезных последствий для военных сил Сирии.
Напомним, по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Сирийской Арабской Республики было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большинство из них, по данным Минобороны РФ, было нейтрализовано сирийскими ПВО.
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