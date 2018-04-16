Клинцевич: Россия не нуждается в ядерном сдерживании 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает НСН.
"Все, кто оперирует таким сложными категориями, как возможный ядерный конфликт, отлично понимают, что Россия, исходя из своей самодостаточности и многих других вещей, никогда ничего начинать не будет.
Ядерная доктрина и политическая риторика нашего руководства никогда ничего подобного не подразумевала. Но мы уже пришли к этому состоянию, когда в Европе размещается ядерное оружие, оно модернизируется, и сегодня уже идет разговор о возможном размещении ядерного оружия в странах НАТО на уровне тактического звена, с использованием авиации, корректируемых бомб и других вещей. И это не скрывается.
Раньше это было вообще немыслимо, исходя из международных норм права, заключенных соглашений, полученных резолюций. Простое оперирование такими категориями могло привести к серьезному обострению обстановки", — напомнил он.
Усилить ядерное сдерживание России призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom). Как передает РИА «Новости», он объяснил это тем, что Москва модернизирует свои ядерные арсеналы. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО» и заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».