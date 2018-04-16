Клинцевич: Россия не нуждается в ядерном сдерживании

"Все, кто оперирует таким сложными категориями, как возможный ядерный конфликт, отлично понимают, что Россия , исходя из своей самодостаточности и многих других вещей, никогда ничего начинать не будет.

Ядерная доктрина и политическая риторика нашего руководства никогда ничего подобного не подразумевала. Но мы уже пришли к этому состоянию, когда в Европе размещается ядерное оружие, оно модернизируется, и сегодня уже идет разговор о возможном размещении ядерного оружия в странах НАТО на уровне тактического звена, с использованием авиации, корректируемых бомб и других вещей. И это не скрывается.

Раньше это было вообще немыслимо, исходя из международных норм права, заключенных соглашений, полученных резолюций. Простое оперирование такими категориями могло привести к серьезному обострению обстановки", — напомнил он.