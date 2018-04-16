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Удары по Сирии были атакой под ложным предлогом, заявило посольство России
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Удары по Сирии были атакой под ложным предлогом, заявило посольство России
РИА Новости
25 минут назад
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РИА Новости
УДАРЫ ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ ПО
СИРИИ
БЫЛИ АТАКОЙ ПОД ЛОЖНЫМ ПРЕДЛОГОМ, ЛОЖНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗОЙ И С ЛОЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ — ПОСОЛЬСТВО
РОССИИ
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