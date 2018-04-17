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Ракетные удары по Сирии нанесены под надуманным предлогом, заявил Лавров
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Ракетные удары по Сирии нанесены под надуманным предлогом, заявил Лавров
РИА Новости
14 минут назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
: РАКЕТНЫЕ УДАРЫ
США
И СОЮЗНИКОВ ПО САР ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И НАНЕСЕНЫ ПОД НАДУМАННЫМ ПРЕДЛОГОМ — ЛАВРОВ
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