Реставрационные работы в центре Петербурга приостановят на время ЧМ-2018

Реставрацию фасадов исторических зданий в центре Петербурга «заморозят» на время проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщают «Невские новости». Меры приняты ради безопасности иностранных болельщиков.

По мнению властей, строительные леса в центре Северной столицы могут обрушиться на туристов, поэтому до конца мундиаля их уберут. После завершения чемпионата мира и отъезда иностранных болельщиков реставрационные работы продолжатся в штатном режиме.

Леса исчезнут с исторических зданий уже в ближайшее время.

Собственники зданий остались недовольны подобным решением, поскольку, согласно их подсчетам, вынужденное прекращение работ повлечет за собой убытки.