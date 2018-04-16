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Реставрационные работы в центре Петербурга приостановят на время ЧМ-2018
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Реставрационные работы в центре Петербурга приостановят на время ЧМ-2018 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Реставрацию фасадов исторических зданий в центре Петербурга «заморозят» на время проведения ЧМ-2018 по футболу, сообщают «Невские новости». Меры приняты ради безопасности иностранных болельщиков.
По мнению властей, строительные леса в центре Северной столицы могут обрушиться на туристов, поэтому до конца мундиаля их уберут. После завершения чемпионата мира и отъезда иностранных болельщиков реставрационные работы продолжатся в штатном режиме.
Леса исчезнут с исторических зданий уже в ближайшее время.
Собственники зданий остались недовольны подобным решением, поскольку, согласно их подсчетам, вынужденное прекращение работ повлечет за собой убытки.
Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
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