Жители и гости Магаса отметили День города

МАГАС , 15 апреля. / ТАСС /. Жители и гости Магаса отметили в воскресенье День города. В столице Ингушетии прошли праздничные мероприятия, концерт, выставки, театрализованные представления, мастер-классы и спортивные состязания, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Магас — гордость ингушского народа, символ расцвета и утверждения государственности, он преображается с каждым годом: строятся дороги, социальные, культурные и спортивные объекты. У нашей любимой столицы большое и светлое будущее, она будет развиваться еще более динамично, ставить перед собой новые задачи, воплощать их и радовать своих жителей и гостей. Дорогие друзья, поздравляю всех с Днем города и желаю мира и благополучия!" — сказал руководитель региона Юнус-Бек Евкуров , выступая на праздничном концерте в честь Дня города.

Город солнца

Столица средневекового государства Алания называлась Магас, название это имеет ингушское происхождение и переводится как Город солнца. Власти столицы готовились ко Дню города несколько месяцев, праздничная программа разрабатывалась с учетом предпочтений разных возрастных категорий.

"Сегодня столица нашей республики город солнца Магас отмечает 1075-летие своего основания. К этому дню мы основательно готовились, проведена масштабная работа по подготовке города и праздничной программы для гостей праздника. Поздравляю жителей города Солнца с нашим праздником и надеюсь наш труд будет оценен по достоинству", — сказал в своем обращении к жителям региона на празднике мэр города Беслан Цечоев.

В День города в столице собрались более 10 тыс. человек, это и сами горожане, и гости из других районов республики и субъектов страны. Отметить праздник на площадь Алания приходили целыми семьями.

"Я каждый год прихожу в День города на площадь с детьми и родителями. Мы лет пять назад вернулись на родину из Ростова-на Дону и теперь это наша ежегодная традиция. Каждый год замечаю, как наш любимый город меняется, думаю мои дети, когда вырастут, они будут жить в одном из самых крутых городов страны и мира", — сказала ТАСС жительница города Марина Котиева.

Общий праздник

На площади Алания в Магасе развернулся городок из павильонов художников и мастеров декоративно-прикладного искусства. В их числе и член союза художников республики Адам Галаев, который сделал столице подарок своими руками.

"Я очень долго трудился над одной работой, это средневековый башенный комплекс из металла и именно она сегодня привлекает больше внимания гостей праздника. Работать с металлом не так сложно, как многие думают, но и не так просто, как может показаться человеку, который впервые взглянет на мои работы. Этот башенный комплекс я посвятил нашему городу Солнца", — сказал Галаев.

Дагестанская Федерация спортивной стрельбы из лука совместно с мэрией Магаса провела в столице турнир, в котором мог принять участие любой желающий.

"Целью нашего визита является распространение среди молодежи Кавказа искусства стрельбы из лука, и обучить их этому благородному виду спорта, и самое главное, поддержание дружественных отношений. От всей души поздравляю братский народ Ингушетии с праздником и желаю им успехов во всех начинаниях, процветания и счастья", — сказал на открытии турнира президент Федерации спортивной стрельбы из лука Джамал Махтибеков.

Ингушский клуб BMW провел по столице автопробег, на стадионе Магаса прошли соревнования по дзюдо и армспорту, а любители интеллектуального вида спорта приняли участие в шахматном турнире. Завершился праздник большим концертом и феерверком.