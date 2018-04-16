АО «Краслесинвест» презентовало проект организации производства целлюлозы

Представители АО «Краслесинвест» заявили, что компания инвестировала около 22 млрд рублей в создание на территории Богучанского района современного лесопромышленного комплекса, что позволило создать более 800 рабочих мест. На сегодняшний день лесопильное производство уже начало выпускать продукцию, которая пользуется спросом не только в России , но и за ее пределами. Компания ежегодно выпускает более 300 тыс. кубометров продукции и успешно сотрудничает со многими странами Европы и Азии.

На следующем этапе создания комплекса будет организовано производства топливных гранул и создано предприятие, выпускающее целлюлозу. Производство пеллет планируют открыть в конце текущего года, а выпуск целлюлозы стартует не ранее 2022 года. По словам одного из руководителей группы «Внешэкономбанк» Павла Билибина введение в эксплуатацию мощностей по производству пеллет и целлюлозы позволит ежегодно перерабатывать около 2,5 млн кубометров отходов, получаемых в ходе лесозаготовки. При этом количество производимой ежегодно целлюлозы будет достигать 830 тыс. тонн.

Проект создания завода по выпуску целлюлозы предусматривает применение современных технологий, позволяющих организовать замкнутый цикл оборота используемых химических реагентов и энергетическую независимость производства. Кроме того, разработчики утверждают, что новое предприятие будет оказывать минимальное негативное воздействие на окружающую среду.