В Совфеде рассказали, как Запад пытается сдерживать РФ

В Совфеде рассказали, как Запад пытается сдерживать Россию

"Все предыдущие их действия, прежде всего, санкционные, были направлены только на одно — на экономическое сдерживание России, создание внутри страны деструктивных процессов, раскола элит, влияние на политические, социальные процессы.

Эта работа шла на фоне обвинения России во всяких фейковых инцидентах. Но сейчас XXI век, и многое из того, что предъявляется России вскрывается самими же западными журналистами как очередной широкомасштабный обман", — пояснил он.