Ещё
В Совфеде рассказали, как Запад пытается сдерживать РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде рассказали, как Запад пытается сдерживать Россию 

Газета.Ru 51 минуту назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, как Запад пытается сдерживать Россию, передает НСН.
"Все предыдущие их действия, прежде всего, санкционные, были направлены только на одно — на экономическое сдерживание России, создание внутри страны деструктивных процессов, раскола элит, влияние на политические, социальные процессы.
Эта работа шла на фоне обвинения России во всяких фейковых инцидентах. Но сейчас XXI век, и многое из того, что предъявляется России вскрывается самими же западными журналистами как очередной широкомасштабный обман", — пояснил он.
Усилить ядерное сдерживание России призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom). Как передает РИА "Новости", он объяснил это тем, что Москва модернизирует свои ядерные арсеналы. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул "важность StratCom для безопасности всех стран НАТО" и заявил о "растущей проблеме распространения ядерного оружия".
Газета.Ru: последние новости
CNN предоставил снимки "успешного" удара по Сирии "Умные счетчики" в Москве начнут передавать показания через интернет Эксперт: Трамп пытается показать, что он никак не может быть агентом России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян108
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт51
Китай бросил вызов США252
«Оттеснить Россию и сместить Асада»269
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение