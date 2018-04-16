В Совфеде рассказали, как Запад пытается сдерживать РФ

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, как Запад пытается сдерживать Россию, передает НСН.
"Все предыдущие их действия, прежде всего, санкционные, были направлены только на одно — на экономическое сдерживание России, создание внутри страны деструктивных процессов, раскола элит, влияние на политические, социальные процессы.
Эта работа шла на фоне обвинения России во всяких фейковых инцидентах. Но сейчас XXI век, и многое из того, что предъявляется России вскрывается самими же западными журналистами как очередной широкомасштабный обман", — пояснил он.
Усилить ядерное сдерживание России призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom). Как передает РИА "Новости", он объяснил это тем, что Москва модернизирует свои ядерные арсеналы. Глава Североатлантического альянса также подчеркнул "важность StratCom для безопасности всех стран НАТО" и заявил о "растущей проблеме распространения ядерного оружия".