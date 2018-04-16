Косачев: постоянно биться в закрытую США дверь — сомнительное удовольствие

"Они на моей работе никак не отразятся. Я последовательно пытался установить парламентский диалог между Россией США . Это единственное, что меня связывало с Соединенными Штатами Америки в последние годы, но этот диалог по вине Соединенных Штатов Америки был заморожен все последние годы. Но постоянно биться в закрытую дверь, я вам скажу, удовольствие сомнительное.

Я пытался это делать в интересах решения тех проблем, которые возникли в отношениях между Россией и США, но с точки зрения моей практической работы, никаких последствий совершенно точно не возникает. Я работал и буду продолжать работать, так как это соответствует моим убеждениям, моему пониманию возможностей и задач парламентской дипломатии", — разъяснил Косачев.