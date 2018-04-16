Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, включенный в санкционный список, передает НСН.
"Они на моей работе никак не отразятся. Я последовательно пытался установить парламентский диалог между Россией и США. Это единственное, что меня связывало с Соединенными Штатами Америки в последние годы, но этот диалог по вине Соединенных Штатов Америки был заморожен все последние годы. Но постоянно биться в закрытую дверь, я вам скажу, удовольствие сомнительное.
Я пытался это делать в интересах решения тех проблем, которые возникли в отношениях между Россией и США, но с точки зрения моей практической работы, никаких последствий совершенно точно не возникает. Я работал и буду продолжать работать, так как это соответствует моим убеждениям, моему пониманию возможностей и задач парламентской дипломатии", — разъяснил Косачев.
В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел новый пакет санкций против 26 россиян и 15 компаний, подозреваемых в причастности к вмешательству в американские выборы президента в 2016 году. Попавшим под санкции россиянам запретили въезд в Соединенные Штаты, а также заморозили их активы на территории США.