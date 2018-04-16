Узкий круг

В мире, где интернет стал неотъемлемой частью быта, до сих пор есть страны, в которых доступ к сети является привилегией. Одна из них — КНДР . О строгости нравов в северокорейском государстве слагаются легенды. Говорят, что за неверный шаг или неподобающее высказывание там можно лишиться не только работы, но и жизни. Тотальный правительственный контроль в Северной Корее случайно сформировал причудливую виртуальную жизнь сразу в трех ипостасях. Чучхеисты могут не только посетить «глубокий» интернет, но и скачать порно с торрентов, если это им позволяет статус. Как функционирует интернет в самой закрытой стране мира и каково это — быть пользователем в эпоху Сонгун, — в материале «Ленты.ру»

Долгое время о выходе в сеть из Северной Кореи было ничего не известно. Скорее всего, его там не было за ненадобностью: в стране чрезвычайно развиты телевидение, радио и периодическая печать, которые отлично справляются с пропагандистскими заказами партии. К тому же при тотальной бедности населения (средняя зарплата гражданина КНДР, согласно различным оценкам, составляет 3-5 долларов в месяц) большинству собственные средства связи попросту не по карману.

Однако в середине нулевых страна решила обзавестись собственной доменной зоной — kp. Вслед за ней на втором уровне появились com.kp, gov.kp, edu.kp и прочие. Долгое время все сайты были доступны лишь по IP-адресам. В 2016 году из-за ошибки в перенастройке DNS-серверов пользователи со всего мира смогли получить доступ к 28 северокорейским сайтам, относящимся к глобальной сети. Некоторые из них доступны и сейчас — портал ЦК по телевидению и радиовещанию gnu.rep.kp, онлайн-книга национальных рецептов cooks.org.kp и страница комитета по культурным связям с зарубежьем friend.com.kp.

Согласно наблюдениям специалистов, северокорейскую часть интернета действительно составляют лишь неполные три десятка порталов. Они выполняют скорее декоративную функцию — создают видимость присутствия КНДР в общемировом веб-потоке. Примерно те же цели преследует основной пропагандистский портал «В кругу нашей нации» Uriminzokkiri, представленный на нескольких языках, включая русский. Ресурс зарегистрирован на некое анонимное лицо в Китае

Большую часть контента занимают хроники жизни товарища Ким Чен Ына и сообщения о сплочении народа. Судя по публикациям, на лицах северокорейских девушек всегда горит яркий румянец, работники фабрик готовы на все для новых трудовых подвигов, а высокие чиновники отличаются искрометным чувством юмора, добротой и проницательностью. Интересно, что имена всех трех вождей-Кимов, в разное время руководящих государством, несколько выделяются в тексте — укрупнением шрифта и полужирным начертанием. Поэтому многочисленные упоминания руководителей партии на веб-странице сразу видны и привлекают внимание.

Несколько лет назад пропагандистский портал, а также несколько аккаунтов КНДР были взломаны хакерами из группировки Anonymous. Киберпреступники потребовали отставки Ким Чен Ына, а также предоставления всем жителям страны доступа в интернет.

Однако простым жителям Северной Кореи вся эта роскошь недоступна. Их уделом остается национальный интранет под названием «Кванмен» (в переводе с корейского — «яркий»). Эта глубокая сеть изолирована от мирового интернета: она недоступна юзерам из других страниц и не индексируется известными поисковыми системами.

«Кванмен» работает на операционной системе «Красная звезда», которая внешне напоминает разработки американских производителей софта, однако отличается верностью идеологии Северной Кореи (о чем часто напоминает пользователю). В системе есть алгоритмы видео— и аудиоплееров, свои игры и текстовый редактор, предусмотрен поисковик по крошечному интранет-пространству в несколько тысяч сайтов. Это, как правило, страницы государственных учреждений, таких как университеты, библиотеки или служебные ведомства.

Основной массив информации в «Кванмене» — новостные ресурсы, освещающие деятельность Трудовой партии КНДР, статьи, посвященные важности построения коммунизма, научные работы и книги. Создание новых страниц и их дополнение происходит строго по запросу органов власти: информация, загруженная из «большого» интернета, переводится штатными специалистами (их число достигает нескольких тысяч), проходит тщательную обработку и цензуру.

Местная сеть не похожа на большой интернет: она нацелена скорее на распространение информации, а не на общение, развлечения или торговлю. Электронная переписка северокорейцев ограничивается примитивными открытками с поздравлениями друг другу. Социальные сети в «Кванмене» не предусмотрены.

Ко всему прочему, доступ к «Кванмен» имеют лишь привилегированные корейцы: жители столицы, сотрудники и студенты высших учебных заведений, ученые, чиновники. Это около ста тысяч человек в двадцатипятимиллионной стране. Они могут пользоваться национальным интранетом в специальных лабораториях, напоминающих компьютерные клубы. Поездки внутри страны без специального разрешения запрещены, поэтому обитатели периферии вряд ли когда-нибудь попадут в пхеньянские интранет-кафе. Владеть персональным компьютером обывателям также не разрешается: «идеологически верные» машины компании Morning Panda выпускаются строго ограниченным тиражом в интересах правительства.

Некоторые все-таки могут получить доступ к «большому» интернету из компьютерных лабораторий при ведомствах. К примеру, чтобы послать письмо по электронной почте, его следует сначала заверить у вышестоящего начальства, а затем послать под присмотром офицеров, согласно специальному разрешению. Обычно это практикуется в госучреждениях, предполагающих международные контакты.

Выйти в сеть через мобильный интернет невозможно. Сетями 3G на территории страны располагает местный провайдер-монополист Koryolink, имеющий два уровня доступа: возможность голосовых и текстовых сообщений в собственной инфосети и привилегированный доступ в ограниченный массой блокировок веб (разрешенный только для дипломатов и представителей иностранных компаний). Потенциально местный мобильный интернет доступен еще и для туристов, но пока этой возможностью никто не воспользовался, так как стоимость доступа составляет почти тысячу долларов.

Несмотря на множество запретов, установленных для северокорейского народа, некоторые граждане КНДР все-таки могут выйти в сеть. Это члены партийной верхушки и члены их семей, приближенные к Ким Чен Ыну. По разным оценкам, число IP-адресов северокорейских пользователей интернета колеблется между одной и двумя тысячами. Большинство подключений реализуется через телекоммуникационные сети, предоставленные Китаем и Россией , а также через спутниковую связь.

Прошлогоднее исследование Recorded Future, посвященное интернет-потреблению в Северной Корее, показывает, что в то время как вся страна в целом изолирована от мировой сети, попытки объединить с общей массой граждан государственную элиту терпят неудачу. Анализ трафика, исходящего из Северной Кореи, показал, что высокопоставленные чиновники пользуются социальными сетями: к примеру, заходят на Facebook, несмотря на то что, по сообщениям мировых СМИ, большинство подобных сайтов (включая Twitter и Youtube) якобы заблокированы на территории страны.

Также привилегированные корейцы читают новости на сайтах китайского информационного агентства «Синьхуа» и ежедневной газеты КНР «Жэньминь Жибао». Подобно пользователям из других стран, они просматривают торговые сайты Amazon Alibaba и даже качают фильмы с торрент-трекеров. При этом уровень технической грамотности пользователей явно невысок: к примеру, они пользуются анонимайзерами для просмотра порно, и одновременно с этим «раздают» файлы через клиент BitTorrent. В то же самое время рядовые граждане за хранение контента «для взрослых» могут поплатиться жизнью — даже легкая эротика считается запрещенной.

Любимой игрой правящего класса называют World of Tanks. Следует отметить, что у КНДР есть своя забава на экспорт — гонки «Пхеньянский рейсер», однако ими современная и продвинутая местная элита совсем не увлечена. Достаточно посмотреть демо-запись, чтобы понять, почему.

Интересно, что технологически подкованная северокорейская элита оказалась способна на совсем небывалые поступки. В середине мая прошлого года специалисты в области кибербезопасности обнаружили подозрительную активность исходящего трафика, связанную с узлами по майнингу биткоинов. Это совпало с распространением вируса-вымогателя WannaCry, производство которого приписывают хакерам из КНДР. Неизвестно, кто стоит за добычей криптовалюты в этой стране, однако учитывая малое количество самих компьютеров и ограниченное виртуальное пространство вряд ли эти действия происходят вне государственного контроля.

В феврале 2018 года издание Bloomberg опубликовало монолог бывшего солдата северокорейских кибервойск Чонга Хека. По словам хакера, КНДР действительно разрабатывает кибероружие в условиях, когда основная часть населения не имеет общего доступа к интернету. Специалисты-разработчики нужны правящему режиму в первую очередь для заработка денег на ядерную программу родной партии: они пишут и распространяют вирусы-вымогатели и схемы для майнинга. Государство организовывает им неофициальные выездные «офисы» в соседних странах, чтобы обезопасить свою репутацию.

При этом государственные хакеры не являются социальной элитой: по рассказам Хека, он страдал от голода и непосильной работы. Нормой выработки для госхакера, по его словам, является сумма в 100 тысяч долларов в год, при этом самому работнику платили крохи. Его слова косвенно подтверждают многочисленные выступления членов южнокорейского правительства, которые давно подозревают соседей в кибервойне, ведущейся из Индии , Китая и Камбоджи

Неоднозначное отношение правительства Северной Кореи к интернету сложно объяснить. Многоуровневая неустойчивая схема, в которой кому-то можно практически все, а другим — ничего, вполне может долго и стабильно работать, особенно если продолжать жестко контролировать производство и оборот компьютеров, а также ограничивать доступ в сеть. Но для тотального контроля мало создавать подходящий контент о великих вождях и пользе работы на целине. В помощь партии — удержание большого количества населения за чертой бедности: в условиях тотальной нищеты думать о социальных сетях гражданам вряд ли захочется. Максимум — послать открытку через пока еще разрешенный «Кванмен».