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Эксперт: Трампу нужно сохранить лицо и усилить давление
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Эксперт: Трампу нужно сохранить лицо и усилить давление 

Газета.Ru 55 минут назад
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал заявления Трампа, передает НСН.
"Следует отметить, что Трамп это сделал рано утром. Первое его заявление было связано с тем, чтобы сохранить лицо после того, как срок его 48-часового ультиматума истек.
Разрешить ситуацию точечно, только за счета эсминца Donald Cook с его 60 «Томагавками» он не сможет. Поэтому, с одной стороны, нужно сохранить лицо и усилить давление. С другой, рынок в США вошел в штопор", — предположил он.
"Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные»!" — Трамп предупредил сегодня о готовящемся ракетном ударе по Сирии, бросив вызов российской ПВО. А уже в следующем «твите» заявил, что нет никаких причин, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном были хуже, чем даже в годы холодной войны и с подкупающей непосредственностью предложил остановить гонку вооружений.
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