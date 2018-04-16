Эксперт: Трампу нужно сохранить лицо и усилить давление

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал заявления Трампа, передает НСН.

"Следует отметить, что Трамп это сделал рано утром. Первое его заявление было связано с тем, чтобы сохранить лицо после того, как срок его 48-часового ультиматума истек.

Разрешить ситуацию точечно, только за счета эсминца Donald Cook с его 60 «Томагавками» он не сможет. Поэтому, с одной стороны, нужно сохранить лицо и усилить давление. С другой, рынок в США вошел в штопор", — предположил он.