Президент, который жил в пещере

Си Цзиньпин родился в семье, относившейся к коммунистической партийной элите Китая , но потерял все в возрасте 15 лет. Это история о человеке, который считается самым могущественным в стране со времен Мао

Си Цзиньпин — самый могущественный китайский лидер после Мао Цзэдуна. 17 марта он был переизбран на свой второй пятилетний президентский срок. Только что принятое изменение в конституции отменило ограничение, предусматривавшее, что президент может находиться у власти максимум два срока. Теоретически это дает Си возможность оставаться у власти пожизненно.

«Развитие Си Цзиньпина пошло совершенно иным путем, чем на то надеялись. После того, чему он подвергся во время «культурной революции», можно было подумать, что он понимает, что такое, когда тебя угнетают. Вместо этого он вернулся к почти ленинским традициям, когда партия ставится превыше всего», — говорит Тронд Эйнар Якобсен (Trond Einar Jacobsen), написавший несколько книг о китайских руководителях.

Якобсен, у которого есть знакомые, имеющие хорошие связи в китайской коммунистической партии, говорит, что до того, как Си стал президентом, его характеризовали как личность популярную, считали приятным и дружелюбным. Поэтому многие были поражены тем, что Си смог добраться до вершины китайской иерархии.

«Многие считали его другом, как угрозу кому-то его не воспринимали», — рассказывает Якобсен.

Си относится к тем, кто называется «красной аристократией», потомкам первой группы коммунистических руководителей, которые часто росли в исключительно привилегированных условиях. Многие из «красной аристократии» занимают сейчас центральные позиции в политике. Многие из них к тому же очень богаты.

«Вне всякого сомнения, он — человек, который верит в свое право и свою обязанность руководить Китаем», — говорит Стейн Ринген (Stein Ringen), почетный профессор Оксфордского университета и автор книги о Китае «Совершенная диктатура».

Один из старых друзей Си подтвердил это в беседе с одним американским дипломатом. Несколько бесед между Си и этим другом воспроизведены в документе, опубликованном сайтом-информатором Wikileaks . Друг описывает Си как настоящего представителя элиты, считающего, что потомки лидеров поколения Мао являются полноправными наследниками власти в Китае, потому что их родители боролись и погибали за революцию.

Герой революции

Отец Си Си Чжунсюнь относился к первому поколению коммунистических руководителей, которые боролись вместе с Мао во время гражданской войны в Китае. После прихода Мао к власти, отец Си занимал ряд центральных постов в коммунистической партии, в частности, возглавлял отдел пропаганды в партии и занимал пост заместителя премьер-министра.

Но позднее отец впал в немилость, его оправили работать на тракторный завод. А скоро стало еще хуже. Когда Мао в 1966 году затеял «культурную революцию», отца Си обвинили в том, что он — враг общества. На дом семьи напала разъяренная толпа. Одна из сестер Си в это время погибла, хотя обстоятельства ее смерти не вполне ясны. В 1968 году, когда Си было 15 лет, отца арестовали.

После ареста отца Си отправили в деревню Лиангиахе (Liangjiahe) в провинции Шэньси. Вместе со многими миллионами других Си стал частью движения Мао «Назад в деревню», которое должно было помочь избавиться от буржуазных склонностей, которые приобретались во время жизни в городе.

В китайской деревне в 1960-е годы современных удобств было немного. В Лиангиахе не было электричества, Си приходилось заниматься физическим трудом. В Лиангиахе Си жил в пещере, деля кровать с тремя другими подростками.

«Я делал все: расчищал дороги, сеял, пас скот, носил удобрения… Времени на отдых практически не было», — рассказывал Си Цзиньпин в 1995 году, как сообщает South China Morning Post.

Политическое возрождение

В деревне Си прожил семь лет. Несмотря на то, что коммунистическая партия обрекла его на тяжелое существование, Си решил вступить в партию. Якобы, в партию его приняли только с девятой попытки.

В свободное время Си изучал партийную литературу. «Он читал избранные труды Мао, цитатник Мао и газету. Больше читать было нечего», рассказывал в беседе с ВВС Лу Хошенгм (Lu Huoshengm), живший в пещере вместе с Си.

В отличие от своих сверстников Си не интересовался ни девушками, ни покером. А еще у него не было чувства юмора, говорит Лу.

«Когда я прибыл на желтую землю в возрасте 15 лет, мне было страшно, я был сбит с толку. Когда я покидал желтую землю в возрасте 22 лет, у меня были ясные цели, я был преисполнен уверенности в своих силах», — написал Си в 1998 году, по словам Foreign Policy Magazine.

Выражение «желтая земля» часто используется в качестве метафоры для обозначения тяжелой жизни крестьян в Китае.

После того, как окончилась «культурная революция» и Си вернулся в Пекин, он продолжал углубляться в политику. Он стал «краснее красного», по утверждению одного информатора в посольском документе, опубликованном Wikileaks.

Информатор описывал Си как весьма амбициозного, поставившего перед собой четкую цель уже в 1970-е годы. «Он разработал детальный план собственной карьеры, который должен был максимально увеличить его шансы достичь высот в партийной иерархии», — написано в документе от 2009 года, когда Си был вице-президентом.

Отца выпустили на свободу в 1976 году. Постепенно он стал играть важную роль в реформаторском руководстве Дэн Сяопина.

Дэн ввел ограничения на продолжительность пребывания президента у власти для того, чтобы избежать, чтобы к власти мог прийти новый самодержавный и непредсказуемый руководитель — такой же, как Мао.

Вся полнота власти

В 2012 году Си стал генеральным секретарем китайской коммунистической партии, а на следующий год — президентом Китая.

«Он — очень решительный и амбициозный руководитель. Он смог объединить в своих руках все ниточки власти в китайской системе. Он — энергичный и способный лидер», — говорит Ринген.

По словам Рингена, ни один китайский руководитель после Мао не сосредотачивал в своих руках столько власти, столько Си.

«Китай состоит из определенного числа бюрократий: партия, государство, спецслужбы и армия. Си во всех этих бюрократиях занимает лидирующие позиции. Си унаследовал систему коллективного руководства. Сейчас это система под руководством одного человека», — говорит он.

Си — лидер партии, главнокомандующий вооруженными силами и президент. Он создал много новых комитетов, отвечающих, в частности, за внешнюю безопасность, интернет-безопасность и экономические реформы. Руководителем всех этих комитетов Си сделал самого себя.

Ханс Йорген Госемюр (Hans Jørgen Gåsemyr), докторант Бергенского университета и старший научный сотрудник Норвежского института внешней политики подчеркивает, что Си не опирается на самодержавную власть.

«Он по-прежнему постоянно зависит от активной поддержки», — говорит Госемюр.

Пропаганда

В октябре прошлого года китайский телекоммуникационный гигант Tencent презентовал новую мобильную игру. Целью было изо всех сил аплодировать клипу из речи президента Си Цзиньпина. В течение одного дня несколько сотен миллионов китайцев скачали игру. В речи Си заявил, что целью коммунистической партии является счастье китайского народа. Игроки «аплодируют», нажимая на экран так быстро, как только могут.

Профессор Ринген считает, что Си сделал пропаганду коммунистической партии более интенсивной. Он начал создавать культ собственной личности. В настоящее время полные залы собирает фильм «Потрясающий Китай». Он посвящен всему тому, чего Си добился за свой первый президентский срок.

«Потрясающий Китай» — документальный фильм, получивший самые большие сборы в истории Китая, но некоторые считают, что госслужащих и сотрудников государственных предприятий просто заставляли его смотреть, по утверждению Hong Kong Free Press.

«Власть строится на культе личности. Военные руководители поклялись в личной преданности Си. Весь пропагандистский аппарат уделяет огромное внимание его персоне», — говорит Ринген.

Официально Си изображается как простой человек из народа. Он ест в простых ресторанах. Ездит к бедным сельскохозяйственным рабочим.

Культ личности поддерживается собственной политической философией Си. Идеология под названием «Мысли Си Цзиньпина» была презентована в 2012 году. Годом позже появился лозунг «Китайская мечта».

«Сейчас политическое обучение становится более интенсивным. Мысли Си становятся предметами в школе. Большинство университетов создало центры для изучения философии Си», — говорит Ринген.

По словам Госемюра, Си к тому же очень популярен у многих китайцев.

«Он гораздо более харизматичен, чем те лидеры, кто был до него», — говорит он.

Вместе с тем усиливается цензура. Из китайских социальных медиа удалили Винни-Пуха, потому что многие отмечали сходство между Си и плюшевым медведем — любителем меда.

Борьба с коррупцией

Ринген считает, что при Си пропаганда и цензура стали частью образца, к которому надо стремиться.

«Главное слово — контроль. Цензура, контроль над интернетом, преследование оппозиции, жестокое политическое подавление в провинции Синьцзян», — перечисляет он.

Китайские власти особо бдительно следят за развитием политической ситуации в Синьцзяне, в которой проживает существенное число мусульман.

Среди политических деяний Си, о которых говорят особенно много, — борьба с коррупцией. После его прихода к власти были арестованы или уволены с работы многие известные лидеры.

«Это была эффективная кампания. Коррупция во многом стала меньше, и люди ощущают это в своей повседневной жизни. Но есть также кампания контроля, которая используется для вычищения оппозиции из системы руководства. Никого в лагере Си антикоррупционная кампания не затронула», — говорит Ринген.

Доказательств того, насколько Си коррумпирован сам, нет. «Си знает, насколько коррумпирован Китай, у него вызывает отвращение всеобъемлющая коммерциализация китайского общества», — говорит его товарищ, по информации в посольском документе, опубликованном Wikileaks.

Однако, в 2012 году информационное агентство Bloomberg разоблачило, что родственники Си, в частности, его старшая сестра владеют собственностью, оценивающейся во много миллиардов крон. После этого разоблачения сайты Bloomberg в Китае были блокированы.

«Не думаю, что его сегодня волнуют деньги. Его волнует власть», — считает писатель Тронд Эйнар Якобсен.