Ещё
Раскрыт секрет долголетия самого пожилого мужчины Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыт секрет долголетия самого пожилого мужчины Земли 

Газета.Ru 1 час назад
12‐летнему японцу вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого мужчины на Земле, передает телеканал «360».
Родственники официально признанного старейшим жителем планеты Масадзо Нонака рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Масадзо Нонака родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У него большая семья: семь братьев, сестра и пятеро детей. Представителям книги рекордов Гиннеса японец и его родные рассказали, что секрет долголетия достаточно прост. Нужно всего лишь есть сладкое, читать газеты и купаться в горячих источниках.
"Он любит конфеты — как японские, так и западного образца", — рассказала Юко Нонака, внучка рекордсмена.
По словам внучки, дедушка неуклонно следует сосбственному рецепту. Он ежедневно читает газеты и часто окунается в источники, хотя передвигается на коляске. Впрочем, несмотря на коляску Масадзо Нонака все еще в прекрасной форме, как для старейшего жителя планеты.
Газета.Ru: последние новости
CNN предоставил снимки "успешного" удара по Сирии Air France согласилась повысить бастующим сотрудникам зарплату Петербургский нерпенок Крошик снова стал брюнетом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты обрадовали россиян108
В Германии столкнулись два самолёта5
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт51
Китай бросил вызов США252
«Оттеснить Россию и сместить Асада»269
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение