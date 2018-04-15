Раскрыт секрет долголетия самого пожилого мужчины Земли

12‐летнему японцу вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого мужчины на Земле, передает телеканал «360».

Родственники официально признанного старейшим жителем планеты Масадзо Нонака рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Масадзо Нонака родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У него большая семья: семь братьев, сестра и пятеро детей. Представителям книги рекордов Гиннеса японец и его родные рассказали, что секрет долголетия достаточно прост. Нужно всего лишь есть сладкое, читать газеты и купаться в горячих источниках.

"Он любит конфеты — как японские, так и западного образца", — рассказала Юко Нонака, внучка рекордсмена.

По словам внучки, дедушка неуклонно следует сосбственному рецепту. Он ежедневно читает газеты и часто окунается в источники, хотя передвигается на коляске. Впрочем, несмотря на коляску Масадзо Нонака все еще в прекрасной форме, как для старейшего жителя планеты.