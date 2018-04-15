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Эксперт: Трамп пытается показать, что он никак не может быть агентом России
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Эксперт: Трамп пытается показать, что он никак не может быть агентом России 

Газета.Ru 1 час назад
Старший преподаватель Школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин рассказал, что у заявлений Трампа в твиттере может быть и внутриполитическое измерение, передает НСН.
"У него же положение незавидное внутри Соединенных Штатов. Сейчас все с этой химатакой и угрозами нанесения удара немножко подзабыли, что Мюллер продолжает свою работу. Трамп защищается.
Во многом его твиттерские заявления направлены на внутреннее потребление. Стремление показать себя сильным, бескомпромиссным парнем перед лицом нависшей угрозы со стороны России.
Это продолжается уже несколько месяцев, сейчас просто эскалация пошла в Сирии, а так уже минимум полгода, методика все та же, чтобы показать, что он никак не может быть агентом России", — напомнил он.
"Готовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные»!" — Трамп предупредил сегодня о готовящемся ракетном ударе по Сирии, бросив вызов российской ПВО. А уже в следующем «твите» заявил, что нет никаких причин, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном были хуже, чем даже в годы холодной войны и с подкупающей непосредственностью предложил остановить гонку вооружений.
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