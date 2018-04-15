На треть меньше отравлений суррогатами алкоголя зафиксировано в Подмосковье

Московской области зафиксировали почти в трое меньше меньше острых отравлений суррогатами алкоголя в 2017 году, передает телеканал «360».

Об этом сообщается на сайте сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

"Снизилось на 32,6% острых отравлений суррогатами алкоголя (в 2017 году было зарегистрировано 157 случаев, из них 18 случаев с летальным исходом, в 2016 году — 233 случая). Наблюдается снижение числа отравлений этиленгликолем в 3,6 раз", — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечено, что уменьшился процент отравлений, вызванных спиртами неуточненными — с 12% до 9% от общего числа.

Кроме того, проверили 207 предприятий на предмет соблюдения требований законодательства в первом квартале 2018 года. Так, по показателям качества и безопасности 0,7% образцов алкогольной продукции не соответствовали установленным нормативам. В ходе проверок забраковали 60 партий продукции объемом почти 600 литров. Также выявили нарушения по части маркировок и условий хранений.

По результатам проверок в отношении 128 юридических и должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.