Дом купца Виноградова в Москве получил охранный статус

Здание расположено в Крутицком переулке.

"Это интереснейший образец деревянного зодчества конца XIX века, прекрасно сохранивший свой исторический облик", — сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия.

Дом входит в программу москвоведческих экскурсий, отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов

"Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника", — пояснил руководитель ведомства. Он добавил, что такие постройки редки для Москвы и для района Крутиц.

В будущем дом может получить полноценный охранный статус. Объекту предстоит пройти историко-культурную экспертизу. Но уже сейчас запрещен снос здания и изменение его облика. Любая реставрация или ремонт могут проводиться только после согласования с департаментом.

Главный фасад дома имеет трехчастную структуру, аналогично решены и боковые фасады. Между квадратными окнами цокольного этажа сделана декоративная перемычка. На первом этаже окна прямоугольные с простыми наличниками. На кровле расположены слуховые окна с треугольным фронтоном и украшениями, напоминающими колонны. Раньше у здания было крыльцо со стороны Новоспасского проезда, но оно не сохранилось.