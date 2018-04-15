В Минске видят в ограничениях поставок продовольствия в РФ нарушение норм 

«На сегодняшний день наши взаимоотношения в торговле, особенно сельскохозяйственной продукцией, абсолютно не соответствуют тем нормам, которые заложены в договоре о Евразийском экономическом союзе», — заявил спикер нижней палаты парламента (цитата по ТАСС).
Андрейченко сообщил, что данные вопросы стали «предметом обсуждения с председателем Госдумы Володиным, председателем Совета Федерации Матвиенко» в рамках состоявшейся на этой неделе Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. «Они полностью разделяют подходы о том, что это недопустимо», — утверждал спикер. При этом Андрейченко считает, что «надо в этом плане более активно работать нашим министерствам и ведомствам». «Мы будем помогать, но надо, чтобы они сами решали (проблемы)», — сказал глава Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Россельхознадзор с 10 апреля временно запретил поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси в связи с распространением африканской чумы свиней (АЧС). Ведомство запросило информацию о ситуации с АЧС в Гомельской области в Беларуси в связи с обнаружением генетического материала вируса в продукции «Гомельского мясокомбината». Россельхознадзор также регулярно высказывает претензии к качеству белорусской молочной продукции. В настоящее время введены ограничения на поставку продовольствия в РФ с более чем 50 белорусских предприятий.