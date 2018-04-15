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Толстой: Россия будет работать со странами, готовыми развивать двусторонние отношения
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Толстой: Россия будет работать со странами, готовыми развивать двусторонние отношения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россия будет работать только с теми странами, которые готовы развивать двусторонние отношения, заявил в воскресенье в эфире Первого канала вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Если нет желания работать вместе, то, значит, Российская Федерация со своей стороны тоже закроет двери для коллег из Соединенных Штатов. Мы будем работать с теми, кто готов и хочет развивать отношения с Россией", — сказал Толстой.
6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на «злонамеренную деятельность» правительства РФ. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран; однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся.
Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25% — им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в уставном капитале которых более 25% находится под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.
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