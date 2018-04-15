Клинцевич: информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ

"Уровень давление их таков, что сегодня все эти разговоры дипломатов в кулуарах с извиняющимися лицами, по поводу того, что их заставили, погоды не делают. Информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ, которые формируют информационный контент так, как считают нужным", — рассказал сенатор.