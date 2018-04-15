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Клинцевич: информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ
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Клинцевич: информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ 

Газета.Ru 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал, что американцы навязывают свою парадигму всему миру, передает НСН.
"Уровень давление их таков, что сегодня все эти разговоры дипломатов в кулуарах с извиняющимися лицами, по поводу того, что их заставили, погоды не делают. Информационная площадка полностью занята подконтрольными американцам СМИ, которые формируют информационный контент так, как считают нужным", — рассказал сенатор.
Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.
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