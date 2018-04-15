Клинцевич: мы вынуждены говорить дипломатическим языком об игнорировании международного права

"Пока мы вынуждены говорить дипломатическим языком об игнорировании и нарушении международного права. В целом ситуация находится в таком положении, когда ответ России в ближайшее время будет, если не будут слышны голоса наших дипломатов. Военные пока молчат, но в следующий раз будет уже совсем другой разговор", — сказал он.

Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.