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Клинцевич: мы вынуждены говорить дипломатическим языком об игнорировании международного права
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Клинцевич: мы вынуждены говорить дипломатическим языком об игнорировании международного права 

Газета.Ru 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, что сегодняшняя ситуация сильно напоминает 2008 год, когда спровоцировав на агрессию в отношении Южной Осетии Грузию, Америка вынудила Россию начать операцию «по принуждению к миру», передает НСН.
"Пока мы вынуждены говорить дипломатическим языком об игнорировании и нарушении международного права. В целом ситуация находится в таком положении, когда ответ России в ближайшее время будет, если не будут слышны голоса наших дипломатов. Военные пока молчат, но в следующий раз будет уже совсем другой разговор", — сказал он.
Ранее стало известно о подготовке Вашингтоном нового пакета санкций в отношении России из-за поддержки сирийских властей.
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