Сенаторы намерены поднять зарплату детским тренерам

Из‐за реформы, в результате которой спортивные школы перешли в компетенцию Минспорта , работающие в них тренеры лишились ряда льгот, что послужило поводом для обсуждения проблемы в Совете Федерации , сообщает телеканал «360».

В результате перехода спортивных образовательных заведений из-под надзора Минобразования , их работники лишились должной социальной поддержки, которая полагается сотрудникам педагогических учреждений. По мнению собеседника газеты, это может привести к сокращению количества тренеров в спортивных школах, которые стоят на попечении государства.

Проблему озвучил председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов . Он отметил, что тренеры заслуживают достойных условий оплаты труда.

"Сейчас мы боремся за качественный спортивный резерв и подготовку российских чемпионов. Тренеры-педагоги, которые многие годы являются для детей наставниками-воспитателями, играют в этом процессе ключевую роль. И по своим заслугам они заслуживают достойные условия труда", — сказал Андрей Кутепов.

При зарплате, не превышающей порог в 15 000 рублей, что характерно для большого числа спортивных школ в стране, молодые специалисты не заинтересованы в работе. Примечательно, что в отдельных регионах власти решили справиться с проблемой самостоятельно.

В столице удалось сохранить льготы тренерам благодаря бюджету города. В регионах дела с этим обстоят хуже. Поэтому Кутепов считает важным решить данную проблему на федеральном уровне.

Способы решения вопроса будут озвучены после того, как специалисты проведут экспертизу с учетом всех деталей. Вероятнее всего, это произойдет осенью.