За что расстреляли изобретателя военной техники Леонида Курчевского

Вокруг личности и деятельности Леонида Курчевского до сих пор ведутся оживленные споры. Одни называют его гением, другие — дилетантом. Как бы то ни было, изобретатель Курчевский в свое время смог заручиться поддержкой самого Михаила Тухачевского . Хотя при вынесении расстрельного приговора протекция маршала ему уже не помогла.

Недоучка

Леонид Васильевич Курчевский родился в Ярославской области Переславле-Залесском . Окончив московскую гимназию, Курчевский стал студентом физико-математического факультета университета. Однако проучился он там недолго. После 2-го курса Леонид был отчислен. До сих пор доподлинно неизвестно, по каким именно причинам Курчевский лишился возможности учиться дальше: то ли ему недоставало средств на оплату занятий, то ли его просто выгнали за неуспеваемость.

Однако неоконченное образование не помешало смекалистому молодому человеку найти свое место под солнцем. Кстати, есть немало сторонников версии о том, что Курчевский был самым обыкновенным мошенником и именно благодаря предпринимательской жилке и особому природному чутью сумел пустить всем пыль в глаза и пробиться наверх, постепенно занимая все более высокие посты.

Руководитель и зэк В 1914 году Курчевский устраивается простым лаборантом в один из педагогических вузов столицы. Но уже в 1916-м, словно по волшебству, вдруг становится руководителем конструкторского бюро Московского военно-промышленного комитета. Он создает гранатомет, который в сущности являлся обычным ручным станком для метания гранат. Демонстрация нового изобретения прошла не столь удачно, как хотелось бы. Несколько гранат полетели в обратном направлении. Однако Курчевского это обстоятельство ничуть не расстроило. [С-BLOCK]

Мало того, вскоре он возглавил лабораторию в Комитете по делам изобретений при Высшем совете народного хозяйства, а затем был назначен начальником мастерской-автолабораторией при Комиссии по делам изобретений. Гранатомет его больше не интересовал. Он был полностью поглощен безоткатными орудиями.

Но научная деятельность изобретателя была прервана проверкой, в результате которой выяснилось, что довольно внушительная сумма бюджетных средств просто испарилась в воздухе. Курчевский активно убеждал членов комиссии в том, что потратил деньги на вертолет. Однако такой техники в наличии у изобретателя не оказалось. В 1924 году Курчевского обвинили в растрате и отправили на 10 лет на Соловки.

Расстрел изобретателя

Удивительно, но, даже находясь в заключении, Леонид Курчевский, по-видимому, не очень страдал. В Соловецкой тюрьме он не оставлял свой изобретательский труд. А уже в 1929 году его выпустили на свободу.

И снова случилось чудо: в январе 1930 года он получил должность главного конструктора бюро Главного артиллерийского управления и продолжил заниматься любимым делом, в частности, разработкой безоткатных орудий. Не мудрствуя лукаво, Курчевский просто отрезал часть ствола обычного орудия и вставлял в него сопло Лаваля (своеобразную воронку). Результаты испытаний большинства изобретений Леонида Курчевского оказались плачевными. Орудия часто отказывали и имели множество других недостатков. [С-BLOCK]

Тем не менее четыре с лишним года советские заводы активно помогали Курчевскому претворять его идеи в жизнь. Для продвижения своих проектов Курчевский пользовался связями и поддержкой высшего руководства, в частности маршала Тухачевского. Маршал, конечно, никакого технического образования не имел, зато легко поддавался влиянию пронырливого изобретателя.

Однако к середине 1930-х годов власти наконец засомневались в гениальности Курчевского. А в 1937 году его сочли вредителем, так как, по мнению обвинителей, он создавал абсолютно бесперспективные системы вооружения. В том же 1937-м Курчевского приговорили к расстрелу. Не задержался на этом свете и его покровитель Тухачевский.