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Число жителей столичного района Некрасовка может увеличиться до 400 тыс. к 2020 г.
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Число жителей столичного района Некрасовка может увеличиться до 400 тыс. к 2020 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Численность населения района Некрасовка, расположенного на юго-востоке столицы, может достигнуть 400 тыс. жителей к 2020 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на руководителя ГБУ «Жилищник района Некрасовка» Никиту Орешкина.
«Некрасовка — развивающаяся территория. По планам в 2020 г. здесь смогут жить 400 тыс. человек. Конечно, качество их жизни будет сильно зависеть от того, насколько комфортной будет окружающая среда. Мы уже сейчас работаем над ее созданием — от повседневной мойки территорий, уборки мусора до более глобальных работ», — приводятся в сообщении слова Н. Орешкина.
Он добавил, что в 2018 г. планируется провести работы по реконструкции 13 детских и пяти спортивных площадок. Там заменят снаряды, а также старое покрытие на современное и безопасное.
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