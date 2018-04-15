Более миллиона огнетушителей в месяц начали изготавливать в России после трагедии в Кемерове

После трагедии в Кемерове России резко вырос спрос на огнетушители. Ажиотаж особенно почувствовали как продавцы, так и производители. Если раньше на крупнейшем заводе страны — «Ярпожинвес»т в Ярославле ‐ изготавливали 600 тысяч штук в месяц, то сейчас эта цифра перевалила за миллион.

Порошковые, углекислотные, воздушно-пенные, с низким давлением, и с высоким — в видах и функциях этих, на вид абсолютно одинаковых баллонов, начали разбираться не только специалисты.

Огнетушители всегда были товаром, который покупали в нашей стране юр лица. Потому что они обязаны это были делать по закону. На сегодняшний день я вижу тенденцию, что стали покупать физлица себе

— Андрей Воронов, генеральный директор «Ярпожинвест».

Порошковые — самые популярные — это те, что есть в багажнике каждой машины. Углекислотные применяют там, где порошковыми тушить нельзя — если огонь добрался до электроники, продуктов питания, а еще там, где есть дети. Но, например, дерево они тушат хуже. Заказывая огнетушитель, нужно обратить внимание на маркировку.

Логотип, марку баллона, температурный диапазон, объем сосуда, марка стали, чем будем закачивать, рабочее давление, и порядковый номер, по нему сможем отследить, кто изготовил баллон

— Дмитрий Ладнов, начальник производства.

Срок годности всех огнетушителей — 10 лет. Дальше их нужно утилизировать.

Но такой ажиотаж еще и опасен, говорит директор завода. Спрос возвращает на рынок недобросовестных производителей, которые экономят на металле, а это 80 процентов себестоимости.

Засыпаются не те компоненты, занижается толщина стенки баллона, начинается химическая реакция, которая выделяет газ, и в огнетушителе увеличивается давление внутри, стенка тонкая, он взрывается.

После массовых проверок по всей стране в организациях меняют противопожарное оборудование. И более того, объясняют, как им пользоваться.

Только вот не все прислушиваются. И вместо того, чтобы думать о безопасности — делают прямо противоположное. Например, заклеивают скотчем внутри датчики — видимо, чтобы курить. Из-за этого не срабатывает сигнализация. Поэтому о пожарной безопасности нужно помнить всегда, умоляют специалисты. Так, после трагедии в «Хромой лошади» тоже резко вырос спрос на огнетушители, но вернулся к прежним значениям уже через несколько месяцев. А ведь потребность в таких товарах не должна зависеть ни от чего.

Если в головах людей мысль укоренится, что не только по закону надо покупать огнетушители, но и просто из соображений безопасности, этот рынок уйдет за миллион огнетушителей в месяц

— Андрей Воронов.