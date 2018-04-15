В Опалихе появится первый городской парк

11, 5 гектара заброшенной территории в Красногорске превратят в городской парк, сообщает телеканал «360».

В конце 2017 года был объявлен открытый ландшафтно-архитектурный конкурс: ландшафтные дизайнеры представили свои концепции по разработке проекта благоустройства территории.

Планируется сохранить максимально возможное количество здоровых деревьев и прудов. В ходе первого этапа жюри оценивало наличие уже реализованных релевантных проектов, а также их эстетическую составляющую. Примечательно, что впервые при реорганизации пространства мнение жителей играет ключевую роль: они принимают участие в голосовании за лучший проект на всех стадиях.

Слушания и обсуждения будущего проекта строительства прошли в здании Общественной палаты Красногорска. На них присутствовали местные жители и команды-финалисты, это пять ландшафтных бюро. Конкурсанты представили концепции по развитию территории. Бывший санаторий ждет вторая жизнь: участок не просто благоустроят, а превратят в первый городской парк с невысокими домами и общественной инфраструктурой.