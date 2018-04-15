Ещё
В Опалихе появится первый городской парк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Опалихе появится первый городской парк 

Газета.Ru 14 минут назад
11, 5 гектара заброшенной территории в Красногорске превратят в городской парк, сообщает телеканал «360».
В конце 2017 года был объявлен открытый ландшафтно-архитектурный конкурс: ландшафтные дизайнеры представили свои концепции по разработке проекта благоустройства территории.
Планируется сохранить максимально возможное количество здоровых деревьев и прудов. В ходе первого этапа жюри оценивало наличие уже реализованных релевантных проектов, а также их эстетическую составляющую. Примечательно, что впервые при реорганизации пространства мнение жителей играет ключевую роль: они принимают участие в голосовании за лучший проект на всех стадиях.
Слушания и обсуждения будущего проекта строительства прошли в здании Общественной палаты Красногорска. На них присутствовали местные жители и команды-финалисты, это пять ландшафтных бюро. Конкурсанты представили концепции по развитию территории. Бывший санаторий ждет вторая жизнь: участок не просто благоустроят, а превратят в первый городской парк с невысокими домами и общественной инфраструктурой.
Газета.Ru: последние новости
CNN предоставил снимки "успешного" удара по Сирии Air France согласилась повысить бастующим сотрудникам зарплату Создатель "Новичка" назвал идиотизмом его использование для отравления Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай бросил вызов США225
Герои Донбасса: история предательства155
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт22
«Оттеснить Россию и сместить Асада»95
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»163
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение