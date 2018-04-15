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Программа увеличения объема производства молока реализуется в Подмосковье
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Программа увеличения объема производства молока реализуется в Подмосковье 

Газета.Ru 14 минут назад
В Московской области активно развивается молочное животноводство. Реализуется программа увеличения объема производства молока, передает телеканал «360».
Об этом сообщил Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций и инноваций региона, в рамках роуд‐шоу во Франции.
"Один из приоритетов — животноводство и переработка молока. У нас есть цель — миллион тонн молока к 2020 году, мы ее успешно выполняем", — рассказал Денис Буцаев.
На встрече с членами Агропромышленной палаты и представителями компаний-производителей французского региона Овернь-Рона-Альпы он сообщил, что Московская область компенсирует инвесторам порядка трети от капитальных затрат при строительстве молочных ферм.
Кроме того, Буцаев заявил, что регионе в конце апреля появится крупнейший в Восточной Европе завод по переработке всех видов мяса. Объем инвестиций в проект составляет около 300 миллионов евро. Это проект компании «Черкизово» в Каире.
"Мясное производство. У нас достойно серьезные позиции по птице и говядине, мы развиваем производство свинины, естественно, с определенными ограничениями экологического характера. На территории Подмосковья присутствуют иностранные компании. Губернатором начата программа по привлечению крупнейших переработчиков — по мясу мы открываем крупнейший завод по переработке в Восточной Европе. Он будет открыт в конце апреля", — сообщил Денис Буцаев.
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