Программа увеличения объема производства молока реализуется в Подмосковье

Московской области активно развивается молочное животноводство. Реализуется программа увеличения объема производства молока, передает телеканал «360».

"Один из приоритетов — животноводство и переработка молока. У нас есть цель — миллион тонн молока к 2020 году, мы ее успешно выполняем", — рассказал Денис Буцаев.

На встрече с членами Агропромышленной палаты и представителями компаний-производителей французского региона Овернь-Рона-Альпы он сообщил, что Московская область компенсирует инвесторам порядка трети от капитальных затрат при строительстве молочных ферм.

Каире. Кроме того, Буцаев заявил, что регионе в конце апреля появится крупнейший в Восточной Европе завод по переработке всех видов мяса. Объем инвестиций в проект составляет около 300 миллионов евро. Это проект компании «Черкизово»

"Мясное производство. У нас достойно серьезные позиции по птице и говядине, мы развиваем производство свинины, естественно, с определенными ограничениями экологического характера. На территории Подмосковья присутствуют иностранные компании. Губернатором начата программа по привлечению крупнейших переработчиков — по мясу мы открываем крупнейший завод по переработке в Восточной Европе. Он будет открыт в конце апреля", — сообщил Денис Буцаев.