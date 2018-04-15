Памятник Тургеневу планируют установить в Москве

Памятник русскому писателю Ивану Тургеневу могут установить на улице Остоженка в Москве . Соответствующую инициативу одобрила Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме , сообщает телеканал «360».

Один из членов комиссии Евгений Герасимов отметил, что необходимо тщательнее проработать внешний вид памятника, изучая проект.

По его словам, образ Тургенева не должен быть героическим. Людям хотелось бы видеть писателя-интеллектуала, глубоким, мудрым. «Внешний облик надо доработать», — пояснил Евгений Герасимов.