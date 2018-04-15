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В проект «Московское долголетие» вовлечены более 85 тысяч пенсионеров
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В проект «Московское долголетие» вовлечены более 85 тысяч пенсионеров 

Газета.Ru 22 минуты назад
Более 85 тысяч москвичей старшего возраста записались в различные секции в центрах социального обслуживания с момента старта проекта «Московское долголетие», сообщает телеканал «360».
Большей популярностью пользуются занятия по профилю «информационные технологии», следом идут английский язык и различная физическая активность.
По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольги Грачевой, цель проекта заключается в том, чтобы дать возможность людям реализоваться, когда есть много свободного времени.
Она отметила, что на данный момент проект развивается во всех округах и договоры заключены со всеми учреждениями-участниками, в которые входят школы искусств, спортивные секции и парки.
На пилотной стадии проекта организаторы готовы принять и обработать все поступающие предложения по модернизации.
Одним из перспективных направлений работы названа помощь пенсионерам в трудоустройстве. Параллельно этому разрабатывается курс, где люди, вышедшие на пенсию, смогут научиться продвигать свои навыки в социальных сетях.
Также продолжает развитие обучение пенсионеров основам моды. Стилист Дмитрий Винокуров, который является одним из кураторов направления, рассказал, что уже существует запрос на разработку стильной одежды для столичных пенсионеров.
Пилотная стадия проекта «Московское долголетие» продлится, по оценкам специалистов, около года, а после проект выйдет на следующий уровень.
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