В проект «Московское долголетие» вовлечены более 85 тысяч пенсионеров

Более 85 тысяч москвичей старшего возраста записались в различные секции в центрах социального обслуживания с момента старта проекта «Московское долголетие», сообщает телеканал «360».

Большей популярностью пользуются занятия по профилю «информационные технологии», следом идут английский язык и различная физическая активность.

По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольги Грачевой, цель проекта заключается в том, чтобы дать возможность людям реализоваться, когда есть много свободного времени.

Она отметила, что на данный момент проект развивается во всех округах и договоры заключены со всеми учреждениями-участниками, в которые входят школы искусств, спортивные секции и парки.

На пилотной стадии проекта организаторы готовы принять и обработать все поступающие предложения по модернизации.

Одним из перспективных направлений работы названа помощь пенсионерам в трудоустройстве. Параллельно этому разрабатывается курс, где люди, вышедшие на пенсию, смогут научиться продвигать свои навыки в социальных сетях.

Также продолжает развитие обучение пенсионеров основам моды. Стилист Дмитрий Винокуров , который является одним из кураторов направления, рассказал, что уже существует запрос на разработку стильной одежды для столичных пенсионеров.

Пилотная стадия проекта «Московское долголетие» продлится, по оценкам специалистов, около года, а после проект выйдет на следующий уровень.