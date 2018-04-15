Как Виктор Мальцев стал командующим русских лётчиков-перебезчиков во время войны 

Коллаборационизм советских граждан во время Великой Отечественной войны был запретной темой в СССР, масштабы этого явления всячески замалчивались. С началом перестройки начали открываться ранее неизвестные факты, появилось больше данных об участниках этого движения. Помимо хорошо известного генерала Андрея Власова, заметной фигурой среди предателей был полковник Виктор Мальцев. Он создал собственные военно-воздушные силы русских коллаборационистов.
Пленных нет К концу 1941 года потери Красной армии только пленными составили около 3,8 миллиона человек. В последующие годы эта цифра увеличилась до 5,2 миллиона. В плену их ожидали нечеловеческие условия, многие погибали от голода, холода и болезней. Самое страшное, что советская родина этих людей уже не ждала. Так, руководитель Главного Политуправления Красной армии Лев Мехлис в начале 1942 года заявил, что у СССР нет пленных, есть лишь предатели.
На подавленном состоянии этих людей пытался играть бывший командующий Второй ударной армией, генерал Андрей Власов, сдавшийся в плен к немцам летом 1942 года. Он задумал создать собственные воинские части, и идея получила поддержку немецкого командования. С этой целью он ездил с агитацией по лагерям, где содержались советские военнопленные. Власов пытался привлечь людей лозунгами о «коммунистической тирании», свержении большевиков и «свободной России». [С-BLOCK]
Среди слушавших генерала были и пленные летчики. Немцы очень сильно потрепали авиацию Красной армии: только за первые дни войны Люфтваффе сбили в небе около 300 советских самолетов, а всего к концу 1941 года Красная армия потеряла около 20 тысяч машин.
Первым с идеей использовать пленных советских летчиков против Красной армии выступил в конце 1942 года подполковник Люфтваффе Г. Хольтерс. К своему замыслу он сумел привлечь полковника авиации Виктора Мальцева. Именно ему гитлеровский офицер предложил создать и возглавить русские авиационные части.
Полковник из застенок
Мальцев родился в 1895 году во Владимирской губернии. В 1918 году вступил в Красную армию. В 1920-е годы окончил летное училище, дослужившись затем до начальника ВВС Сибирского военного округа. За успехи в службе будущий предатель был представлен к Ордену Ленина, однако получить награду так и не успел: в 1938 году он попал под каток репрессий и провел полтора года в застенках НКВД.
Но Мальцеву повезло: после смещения с поста наркома внутренних дел «перегибавшего палку» Николая Ежова сидельца выпустили на свободу. Тем не менее, обратно в армию его не приняли, в качестве компенсации отправив руководить санаторием Аэрофлота в Крыму. [С-BLOCK]
Однако «старания» сотрудников НКВД не прошли для Мальцева бесследно. Позже, уже на судебном процессе, он рассказывал, что его жестоко пытали и избивали. Именно это, говорил полковник, заставило его возненавидеть советскую власть и вскоре после падения Ялты явиться в немецкую комендатуру города, объявив о своей готовности бороться с «коммунистической заразой».
К объявившемуся коллаборационисту немцы сначала отнеслись без особого энтузиазма, поставив его русским бургомистром Ялты. Такое Мальцева явно не устраивало: он хотел командовать на фронте. Поэтому полковник с радостью принял подвернувшееся как нельзя кстати предложение Хольтерса. Мальцева горячо поддержал Власов, задумавший создать полноценные вооруженные силы с бронетехникой и авиацией.
«Соколы Мальцева»
Полковник начал объезжать лагеря и уговаривать присоединиться к нему попавших в плен летчиков. Свое сотрудничество с гитлеровцами он объяснял желанием «освободить родину от большевистской тирании». В октябре 1943 года Мальцев сформировал первый отряд добровольцев. Для своих подчиненных он выбил месячное жалованье в размере 16 немецких марок. По его инициативе теперь уже бывшие пленные занимались не только изучением самолетов Люфтваффе, но и регулярно выезжали в немецкие города для знакомства с местной жизнью.
Свое первое боевое крещение под командованием полковника-коллаборациониста летчики прошли в конце 1943 года. Немецкое командование признало эксперимент удачным. Однако под командование Мальцева передавать группу не спешило. [С-BLOCK]
С формированием власовской Русской освободительной армии (РОА) немцы все-таки решились на создание формально независимых русских ВВС. Мальцев стал их главнокомандующим, и в марте 1945 года был повышен Власовым в звании до генерал-майора.
Сами военно-воздушные силы коллаборационистов к этому моменту разрослись до пяти тысяч человек. На вооружении находилось около 40 немецких самолетов (истребители, бомбардировщики и учебные машины), кроме того, в составе ВВС РОА были созданы разведывательная и транспортная эскадрильи, а также десантный батальон, рота связи и полк зенитной артиллерии. [С-BLOCK]
Немцы щедро предоставили «мальцевским» аэродромы и горючее, но свастику коллаборационисты носить не пожелали: вместо этого на их форме красовались Андреевские кресты.
К сожалению, документальных сведений об участии ВВС РОА в боях практически нет. Дело в том, что к моменту окончательного формирования группы положение немецкой армии на фронтах было практически безнадежным. В творившейся всеобщей суете было не до написания рапортов и отчетов. Известно лишь о нескольких боевых вылетах «соколов Мальцева». Хоть как-то повлиять на неблагоприятную для немцев и их союзников ситуацию они уже, понятное дело, не могли.
Агония
О сдаче в плен советским войскам никто из ВВС РОА думать не хотел. Было решено в случае чего пробираться к союзникам. Сам Мальцев сдался американцам 30 апреля. Генерал полагал, что мог быть полезен американцам и британцам, а посему надеялся, что в СССР его не выдадут. Однако союзники решили иначе.
Мальцева отправили в лагерь для коллаборационистов под Парижем. Генерал пытался покончить с собой дважды, однако умереть ему не позволили: Сталин берег жизнь изменника для показательного процесса над коллаборационистами.
В августе 1946 года трибунал приговорил генерала и других бывших власовцев к высшей мере наказания. Единственный из всех Мальцев так и не раскаялся в совершенном предательстве.