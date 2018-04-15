Депутат ГД Швыткин: заявления США о санкциях против РФ — способ оправдать свою агрессию

МОСКВА , 15 апр /ПРАЙМ/. Заявления США о новых санкциях в отношении РФ — это попытка привлечь внимание к вымышленной информации о производстве химоружия в Сирии и попытка оправдать свои агрессивные и бездоказательные действия перед международным сообществом, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью CBS News, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

"США тем самым в очередной раз хотят обратить внимание международного сообщества на мнимое производство химического оружия и еще (раз — ред.) попытаться оправдать свои действия, которые носят агрессивный характер, бездоказательный характер, в лице международного сообщества", — сказал РИА Новости Швыткин, комментируя заявления о новых санкциях США против РФ.

Он подчеркнул, что никакого химического оружия в Сирии нет и не было.

Парламентарий добавил, что подобные заявления вызывают смех и недоумение. «Вызывают смех и недоумение слова данного представителя. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно», — заключил Швыткин.