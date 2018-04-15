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Депутат ГД Швыткин: заявления США о санкциях против РФ — способ оправдать свою агрессию
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Депутат ГД Швыткин: заявления США о санкциях против РФ — способ оправдать свою агрессию 

Прайм 36 минут назад
МОСКВА, 15 апр /ПРАЙМ/. Заявления США о новых санкциях в отношении РФ — это попытка привлечь внимание к вымышленной информации о производстве химоружия в Сирии и попытка оправдать свои агрессивные и бездоказательные действия перед международным сообществом, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила в интервью CBS News, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.
"США тем самым в очередной раз хотят обратить внимание международного сообщества на мнимое производство химического оружия и еще (раз — ред.) попытаться оправдать свои действия, которые носят агрессивный характер, бездоказательный характер, в лице международного сообщества", — сказал РИА Новости Швыткин, комментируя заявления о новых санкциях США против РФ.
Он подчеркнул, что никакого химического оружия в Сирии нет и не было.
Парламентарий добавил, что подобные заявления вызывают смех и недоумение. «Вызывают смех и недоумение слова данного представителя. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно», — заключил Швыткин.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
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