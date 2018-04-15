Британка повстречала призрак старинного замка

Туристка Хлоя убеждена, что ей встретился призрак одного из владельцев цитадели.

Британская туристка Хлоя убеждена, что в старинном замке Тотнес ей повстречался настоящий призрак. Девушка также успела сфотографировать нечто. Своими впечатлениями она поделилась с изданием Plymouth Herald.

«Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками», — рассказала она.

Согласно легенде, в старину на замок напали Обороной руководили братья-рыцари. После гибели всех защитников братья покончили с собой. Хлоя уверена, что повстречала одного из них.