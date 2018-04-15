Ещё
Британка повстречала призрак старинного замка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британка повстречала призрак старинного замка 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Туристка Хлоя убеждена, что ей встретился призрак одного из владельцев цитадели.
Британская туристка Хлоя убеждена, что в старинном замке Тотнес ей повстречался настоящий призрак. Девушка также успела сфотографировать нечто. Своими впечатлениями она поделилась с изданием Plymouth Herald.
«Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками», — рассказала она.
Согласно легенде, в старину на замок напали Обороной руководили братья-рыцари. После гибели всех защитников братья покончили с собой. Хлоя уверена, что повстречала одного из них.
Замок Тотнес был построен в 1219 году норманскими завоевателями на юго-западном побережье Англии. В XV веке, во время «Войны Роз», владелец замка седьмой Лорд Зоуча, выступил на стороне короля Ричарда III. И после поражения йоркистов его владения были конфискованы. С XVI века замок необитаем.
ТК «Звезда»: последние новости
В Госдепе назвали условия для возвращения к переговорам с Сирией Гадание на финансовой «гуще»: как Михаил Прохоров сумел выйти сухим из санкционной «бури» и надолго ли ему такое везение Халтурный обман: разработчик «Новичка» объяснил, почему вещество не могло быть использовано в отравлении Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай бросил вызов США225
Герои Донбасса: история предательства155
Банки требуют оплатить обслуживание уже закрытых карт22
«Оттеснить Россию и сместить Асада»95
Асад поплатился за отдых детей в «Артеке»163
Видео
00:54
Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
Политика
05:28
CNN предоставил снимки «успешного» удара по Сирии
В мире Ближний Восток
00:26
Орбакайте рассказала о дне рождения Пугачевой
Шоу-бизнес
02:04
Добронравов вернулся на сцену
Шоу-бизнес
01:24
Трамп: «Миссия выполнена»
В мире США
00:45
США накажут Россию за поддержку Асада
США В мире
00:44
МИД рассказал о «разлетевшемся в клочья» мифе США
Политика Ближний Восток
02:51
Ракеты Трампа подстрелили рубль
Экономика Статьи
00:46
В Австралии рыбак вытащил из акулы почти сто детенышей
Наука и техника
00:15
Асад похвалил российское оружие
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение