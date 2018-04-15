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В Керчи начался демонтаж старой теплотрассы на дороге к Крымскому мосту
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В Керчи начался демонтаж старой теплотрассы на дороге к Крымскому мосту 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Строители начали демонтаж пересекающей автоподходы к Крымскому мосту старой теплотрассы в Керчи, которая мешала заасфальтировать один из участков дороги. Об этом сообщил НСН глава керченской администрации Сергей Бороздин.
Он объяснил, что работы на этом участке строительства автоподхода не могли быть завершены до переноса существующих коммуникаций. Демонтаж начали после завершения отопительного сезона, позволившего провести переврезку сетей водо— и газоснабжения.
Теперь генеральный подрядчик начнет работу на одном из двух последних участков автоподхода, где еще не проводилась укладка асфальтобетонного покрытия.
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